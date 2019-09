Eine Grablicht steht an einem Spielplatz. Foto: Sebastian Willnow/Archivbild Sebastian Willnow

Köthen (dpa) - Ein Jahr nach einem tödlichen Streit und rechten Demos in Köthen sieht die Stadt eine positive Entwicklung. Die Dynamik nach dem Vorfall habe dazu beigetragen, dass zivilgesellschaftliche Engagement in Köthen bis jetzt zu stärken, sagte der Köthener Bürgermeister Bernd Hauschild (SPD). Richtig sei unter anderem gewesen, Demoanmeldern von außerhalb - egal ob rechts oder links - zu sagen, dies sei in der Stadt unerwünscht.

Vor fast genau einem Jahr kam ein Deutscher nach einem Streit mit zwei Afghanen ums Leben. Die Männer haben nach Überzeugung des Gerichts den herzkranken 22-Jährigen im September 2018 zunächst geschubst und den am Boden Liegenden dann getreten. Als Todesursache stellten Rechtsmediziner einen plötzlichen Herztod fest. Bereits am nächsten Tag nahmen 2500 Menschen bei einer von Rechten initiierten Demonstration teil.

Doch auch mit Blick auf die Studentenzahl hatte der Vorfall keine Auswirkungen für die Stadt. "Wir sind auch wieder laut dem aktuellen Ranking der Hochschulrektorenkonferenz und der Alexander von Humboldt-Stiftung in Deutschland die Hochschule mit dem höchsten Anteil ausländischer Studierender", sagt der Präsident der Hochschule Anhalt, Jörg Badghan. Derzeit seien es rund 2500 ausländische Studenten aus 111 Ländern. "Da hat sich kein negativer Effekt gezeigt." Für das Wintersemester gebe es rund 1500 Bewerbungen aus dem Ausland.

