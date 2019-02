Gommern (da/sa) - Sachsen-Anhalts Grüne fordern nach dem Kompromiss zum Kohleausstieg Strukturen, um die Menschen im Mitteldeutschen Revier am Wandel zu beteiligen. Es müssten Wege gefunden werden, die Bürger und Kommunen einzubeziehen, sagte Umweltministerin Claudia Dalbert am Freitag bei einem Kleinen Parteitag in Gommern (Jerichower Land). Die grüne Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke appellierte an CDU und SPD, mit ihren Mitgliedern und der Bevölkerung zu reden. "Es muss einen gesellschaftlichen Begleitprozess geben, um diesem Kompromiss zum Durchbruch zu verhelfen." Er dürfe nicht zerfleddert werden, hieß es mehrfach.

Grüne Sachsen-Anhalt und Programm