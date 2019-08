Wittenberg (dpa) - Der Präsident des Landkreistages hat Millionen vom Land für die Kommunen gefordert. So sollen die Landeszuweisungen für Kreisstraßen von 21,5 auf mindestens 40 Millionen Euro im Jahr steigen, verlangte Michael Ziche (CDU) am Freitag in Wittenberg. Zudem wird aus Sicht der Kommunen das sogenannte Konnexitätsprinzip nicht eingehalten. Konkret geht es um Mehrbelastungen aufgrund einer Reform des Unterhaltsvorschussgesetztes, was Angaben des Landkreistages zufolge 20 Millionen Mehrbelastung pro Jahr zur Folge hat.

Das Konnexitätsprinzip besagt, dass das Land Geld zur Verfügung stellen muss, wenn es den Kommunen neue Aufgaben überträgt. In Kurzform wird es auch mit den Worten "wer bestellt, der bezahlt" zusammengefasst. Bei der Landkreisversammlung soll sich zudem der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), dazu äußern, wie gleichwertige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum geschaffen werden können.