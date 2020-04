Mindestens bis Anfang Mai bleibt das Kontaktverbot in Deutschland grundsätzlich bestehen. Dennoch machen Bund und Länder den Weg für erste Lockerungen frei. Aufs Essengehen müssen die Menschen wohl noch warten - dafür könnten sie sich schon bald ein neues Auto kaufen.

Berlin/Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt kann sich auf erste Lockerungen der zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen gefasst machen. Die Ministerpräsidenten einigten sich in einer Telefonschalte am Mittwoch zwar auf eine grundlegende Verlängerung des Kontaktverbots bis zum 3. Mai - beschlossen aber auch erste Erleichterungen. So sollen Schulen den Betrieb ab 4. Mai wieder langsam hochfahren. Geschäfte mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern sowie Autohäuser und Fahrradläden sollen laut der Vereinbarung schon am kommenden Montag wieder öffnen können. Restaurants und Bars sowie Gotteshäuser sollen hingegen weiter geschlossen bleiben.

Die Landesregierungen müssen die Beschlüsse nun umsetzen, Sachsen-Anhalts Kabinett kommt dafür am Donnerstag zu einer Sondersitzung zusammen, im Anschluss wollen Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne und Wirtschaftsminister Armin Willingmann (beide SPD) die Öffentlichkeit über die genauen Pläne für Sachsen-Anhalt informieren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte nach der Schalte betont, dass die Einigung Spielraum für länderspezifische Lösungen lässt.

Haseloff begrüßte das einheitliche Vorgehen der Länder nach der Telefonschalte. "Nur dann können wir das Virus effektiv bekämpfen und eine Zunahme der Infektionen verhindern", sagte der Regierungschef. Haseloff hatte sich vor der Konferenz mehrfach gegen Alleingänge einzelner Bundesländer ausgesprochen und vor verfrühten Lockerungen des Ende März verhängten Kontaktverbots gewarnt.

Auch Bildungsminister Marco Tullner (CDU) zeigte sich nach der Telefonschalte erleichtert. "Wir haben jetzt das klare Signal, dass die Schulen in einem ersten sehr bedachtsamen Schritt in zwei Wochen öffnen", teilte Tullner mit. Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen könnten die Schulen schon vor dem 4. Mai in Angriff nehmen. "Wir werden die Rahmenbedingungen im Land schaffen und Schulen und Schulträger bei der Organisation des anlaufenden Schulbetriebes unterstützen", sagte der Minister. Den vereinbarten Fahrplan könne Sachsen-Anhalt einhalten. "Mit dem aktuellen Zeitplan können wir dies gewährleisten", sagte Tullner. Die Kultusministerkonferenz (KMK) sollte noch am Mittwochabend in einer Telefonschalte zusammenkommen um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Nach anfänglichem Zögern hatten sich Bund und Länder am 22. März auf einheitliche Grundregeln für die Eindämmung der Pandemie verständigt. Menschen sollen seitdem ihre Wohnungen nur noch "bei Vorliegen triftiger Gründe" verlassen. Kontakte mit mehr als einer Person außerhalb der Wohnung sind verboten. Die meisten Geschäfte mussten außerdem schließen. Schulen und Kitas hatten in Sachsen-Anhalt und den meisten anderen Ländern bereits am 16. März geschlossen.

Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland, in dem das neuartige Virus nachgewiesen wurde. Noch immer ist das Land von Corona weitgehend verschont geblieben - am Mittwochnachmittag wusste das Gesundheitsministerium von 1249 Fällen im ganzen Land. Damit kommen weniger als ein Prozent der nachgewiesenen Infektionen in Deutschland aus Sachsen-Anhalt. Bundesweit waren am Mittwoch mehr als 130 000 Fälle nachgewiesen.