Magdeburg (dpa/sa) - Kreative Ideen gesucht: Mit 1,7 Millionen Euro über einen Zeitraum von vier Jahren wollen die Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) in Sachsen-Anhalt Gesundheitsprojekte fördern. Gesucht werden Ideen, mit denen die Gesundheit von Behinderten und Pflegebedürftigen sowie die der pflegenden Angehörigen verbessert werden können, wie das GKV-Bündnis für Gesundheit am Mittwoch in Magdeburg mitteilte. Die Gesamtsumme wird je nach Budget unter den Projekten aufgeteilt, die als Gewinner aus dem Ideenwettbewerb hervorgehen. Maximal stehen den Angaben zufolge 210 000 Euro pro Jahr und Projekt zur Verfügung.

Schwerpunkte sollen dem Bündnis zufolge auf gesundheitsfördernden oder präventiven Angeboten liegen. Als Beispiele wurden die Stärkung der Gesundheitskompetenz, Bewegungsförderung, Herzgesundheit, Suchtprävention oder eine gesunde Ernährung genannt. Dabei solle besonders der ländliche Raum im Fokus stehen. Bewerbungen sind den Angaben nach ab sofort möglich, Einsendeschluss ist der 30. April.

Informationen zum Wettbewerb