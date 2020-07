Magdeburg (dpa/sa) - Die Krankenkassen in Sachsen-Anhalt fördern die ambulanten Hospizdienste mit ihren ehrenamtlichen Sterbebegleitern in diesem Jahr mit knapp 1,7 Millionen Euro. Das seien rund 200 000 Euro mehr als im Vorjahr, was einer Steigerung von mehr als 12 Prozent entspreche, teilte der Verband der Ersatzkassen am Freitag in Magdeburg mit. Landesweit gibt es den Angaben zufolge 717 ehrenamtliche Mitarbeiter in den 18 ambulanten Hospizdiensten.

Immer mehr schwerstkranke Menschen wünschten sich, dass sie die letzte Phase ihres Lebens in ihrer gewohnten Umgebung verbringen können, hieß es. Die Hospizdienste und deren ehrenamtlichen Sterbebegleiter hätten dies im vergangenen Jahr in 761 Fällen ermöglicht.