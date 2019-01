Blankenburg (dpa/sa) - Ein Rettungswagen ist in Blankenburg (Landkreis Harz) mit einem Auto zusammengestoßen und auf die Seite gekippt. Bei dem Unfall am Donnerstagmittag wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Krankenwagen im Einsatz, als der Pkw auf einer Kreuzung in seine hintere rechte Seite stieß. Den entstandenen Schaden bezifferten die Polizisten auf 10 000 Euro. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.