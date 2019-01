Dresden/Halle (dpa) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die geplante Ansiedlung der Agentur für Cybersicherheit in Halle und Leipzig begrüßt. Mit der Stiftungsfakultät an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) und der Handelshochschule biete die Messestadt hervorragende Kooperationspartner für die Forschung, sagte er am Donnerstag. Es freue ihn außerordentlich, dass Leipzig bei einer Standortentscheidung ein weiteres Mal überzeugen konnte. Erst vor wenigen Monaten hatte der Bund bekannt gegeben, dass Leipzig Hauptsitz des neuen Fernstraßen-Bundesamtes wird.

Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) betonte, "dass nun eine Bundesbehörde einen Standort in Halle aufbaut ist auch Folge des herausragenden Rufes unserer wissenschaftlichen Einrichtungen". Die Stadt Halle werde das Projekt schnell und unkompliziert bei Standortauswahl und Umsetzung unterstützten. "Zudem werden wir die neuen Behördenmitarbeiter bei Bedarf bei der Suche nach Wohnungen und Kitaplätzen persönlich unterstützen", betonte er.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatten am Donnerstag in Berlin bekanntgegeben, dass die Bundesregierung die neue Cyberagentur in Halle-Leipzig ansiedeln wird. Die Bundesregierung will Staat und Bürger besser gegen Cyberangriffe von innen und außen schützen. Die neue Agentur für Innovation in der Cybersicherheit soll mit insgesamt 200 Millionen Euro ausgestattet werden und bis 2023 etwa 100 Mitarbeiter haben. Sie soll Forschungs- und Entwicklungsvorhaben fördern und voranbringen.