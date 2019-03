Köthen (dpa/sa) - Die anhaltische Kreisstadt Köthen wird an diesem Montag wieder zur Hauptstadt des Rosenmontagszuges in Sachsen-Anhalt. Durch die Straßen wird der dreifache Schlachtruf der Narren "KU-KA-KÖ" donnern, der für Kuh-Kaff-Köthen steht. Der 31. große Rosenmontagsumzug steht unter dem Motto "KUKAKÖ it's magic!". Rund 110 Festwagen, Laufgruppen, Kapellen, Cabrios und rund 3000 Mitwirkende wollen durch die Stadt ziehen. 20 bis 25 Karnevalsvereine aus dem Land beteiligen sich am Spektakel, das eines der größten in Ostdeutschland ist. Tausende Schaulustige werden erwartet.

Eine "Rekordzahl von VIPs aus der Landesregierung" kündigte der Senatspräsident der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft, Ronald Mormann, an. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) wird ebenso erwartet wie Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) und Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU), Innenminister Holger Stahlknecht (CDU), Bildungsminister Marco Tullner (CDU), Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) und Verkehrsminister Thomas Webel (CDU). Sie werden wie mehrere Fraktionsvorsitzende aus dem Landtag auf dem Festwagen des Elferrates Platz.