Erfurt/Magdeburg (dpa) - Über den Stand der Verhandlungen zur umstrittenen Schlösserstiftung mit Sachsen-Anhalt will Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Dienstag in Erfurt (13.00 Uhr) informieren. Aktuell werde für das Vorhaben an vielen Stellen nachverhandelt, hieß es aus der Staatskanzlei.

Hintergrund ist ein Sonderinvestitionsprogramm, mit dem der Bund und beide Länder 400 Millionen Euro für den Erhalt und die Instandsetzung von Schlössern ausgeben wollen. Der Bund übernimmt eine Hälfte, die andere teilen sich die Länder. Zur Voraussetzung dafür macht der Bund bislang aber die Gründung einer gemeinsamen Stiftung, die KMSG (Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten). In ihr sollen nach bisherigen Plänen die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt sowie die bisherige Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten aufgehen.

Zu den Kritikpunkten gehört unter anderem, dass der Hauptsitz der neuen Stiftung Halle sein, und in Thüringen mit Rudolstadt lediglich ein Verwaltungssitz liegen soll.