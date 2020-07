Halle (dpa/sa) - Aus dem internationalen Kurzfilmfestival Monstronale in Halle wird wegen Corona in diesem Jahr ein Online-Festival. Um das Programm online implementieren und zwischen dem 7. und 11. Oktober stabil streamen zu können, sei eine Crowdfunding-Kampagne gestartet worden, teilte der veranstaltende Verein Plan 3 am Dienstag in Halle mit.

Ursprünglich war das Festival für den 15. bis 19. April geplant und dann mit Beginn der Corona-Pandemie auf Oktober verschoben worden. Schon damals überlegte der Veranstalter, es als Streamingangebot zu realisieren. Es ist die achte Ausgabe des Kurzfilmfestivals.

Infos Monstronale

Crowdfunding-Aktion Monstronale