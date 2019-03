Magdeburg (dpa/sa) - Nachdem er eine Flasche eingesteckt hatte, hat ein Mann in einem Magdeburger Supermarkt einen Ladendetektiv verprügelt und ihn in den Arm gebissen. Der Detektiv hatte den Mann am Mittwoch dabei beobachtet, wie er eine Flasche einsteckte, und ihn zur Rede gestellt, so die Polizei am Donnerstag. Der unbekannte Mann schlüpfte aus seiner Oberbekleidung und riss sich schließlich los. Ohne seine Beute flüchtete er mit einem Auto vom Parkplatz des Supermarktes. In der Kleidung des Mannes fanden sich Drogen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Über den Inhalt der Flasche, um die so hart gerungen wurde, machte die Polizei keine Angaben.