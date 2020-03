Halle/Saale (dpa/sa) - Eine neue Ausstellung mit Fotografien des Modeschöpfers Karl Lagerfeld im Kunstmuseum Moritzburg in Halle stößt zum Start auf großes Besucherinteresse. Allein in den ersten vier Stunden nach der Eröffnung kamen am Sonntag rund 500 Menschen, wie eine Museumssprecherin sagte. Das sei ein überdurchschnittlicher Zulauf. An normalen Tagen kämen im Schnitt rund 150 Besucher am Tag ins Museum. An Wochenenden seien es oft doppelt so viele. Wer die Lagerfeld-Ausstellung sehen will, kann entweder vorab online eine Eintrittskarte für ein Zeitfenster buchen oder auch vor Ort ein Ticket kaufen. Angst vor Gedränge müsse niemand haben, sagte die Museumssprecherin. Die Ausstellungsfläche sei sehr weitläufig.

Das Kunstmuseum öffnete die Schau "Karl Lagerfeld. Fotografie. Die Retrospektive" am Sonntagvormittag erstmals für Besucher. In der Ausstellung sind rund 400 Fotos im Großformat zu sehen. Neben Modeaufnahmen werden zahlreiche Porträts, Architektur- und Landschaftsbilder und Selbstporträts gezeigt. Die Retrospektive" sei weltweit die erste ihrer Art nach dem Tod des Designers, sagte Museumsdirektor Thomas Bauer-Friedrich. Der Modeschöpfer habe die gezeigten Fotos zu Lebzeiten selbst ausgesucht. Lagerfeld starb 2019. Die Retrospektive ist bis zum 23. August in Halle zu sehen.