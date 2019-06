Bitterfeld-Wolfen (dpa/sa) - Beim Brand einer Lagerhalle in Bitterfeld-Wolfen ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die genaue Summe könne noch nicht beziffert werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am Sonntagabend in dem Gebäudekomplex aus. Die Flammen konnten gelöscht werden. Verletzte gab es nicht.