Magdeburg (dpa/sa) - Für die Landtagswahl im Sommer sucht Sachsen-Anhalt noch tausende ehrenamtliche Helfer. "Wir haben die Sorge, dass nicht alle Wahlhelfer, die wir bei den letzten Wahlen hatten, wieder zur Verfügung stehen" sagte Landeswahlleiterin Christa Dieckmann der Deutschen Presse-Agentur. 22 000 Frauen und Männer braucht das Land für einen reibungslosen Ablauf.

"Wir wissen aktuell noch nicht, wie viele Wahlhelfer sich schon angemeldet haben", sagte die Wahlleiterin. "Aber wir wissen, dass viele Kreiswahlleiter aktuell sehr besorgt sind, ob sich genügend Frauen und Männer melden werden." Die Gewinnung von Wahlhelfern sei daher momentan der wichtigste Bestandteil ihrer Arbeit. Dafür tingelt Dieckmann seit Wochen durch Vereine, Parteien, Unis und Behörden, um für die wichtige Arbeit zu werben. Mit einem Werbeclip sollen zudem vor allem jüngere Interessenten angesprochen werden.

Die Helfer und Helferinnen müssen 18 Jahre alt und deutsche Staatsbürger sein und sich am besten in ihrem Wohnort melden. Für den Aufwand gibt es ein Erfrischungsgeld von 30 Euro vom Land, einige Kommunen zahlen selbst noch was drauf. Für die Wahlhelfer gibt es, je nach Wahllokal, gesonderte Sicherheitskonzepte. Sie bekommen Masken gestellt und sollen am Wahltag auf Corona getestet werden.

