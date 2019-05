Magdeburg (dpa/sa) - Das Land Sachsen-Anhalt hat weitere 126 000 Euro in das rund 80 Jahre alte Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee investiert. Es sei eines von nur vier Hebewerken bundesweit, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) am Mittwoch bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids in Magdeburg. Mit dem Geld soll das noch immer voll funktionstüchtige Bauwerk nach Angaben des Verkehrsministeriums instandgehalten werden. Insgesamt habe das Land seit 2012 knapp 920 000 Euro in das Hebewerk investiert, hieß es. Es überbrückt einen Höhenunterschied zwischen dem Mittellandkanal und dem Rothenseer Verbindungskanal und gilt als bedeutendes technisches Denkmal.