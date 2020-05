Wer soll beim Spaziergang die Begleitung sein? Bisher war genau ein Mensch erlaubt, der nicht mit im Haushalt lebt. Jetzt erhöht Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland auf fünf. Zudem gibt es viele weitere Lockerungen. Kritik kommt aus anderen Ländern.

Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt geht bei den Lockerungen der strengen Corona-Beschränkungen bundesweit voran. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung beschloss am Samstag ein ganzes Bündel an Erleichterungen. Zentrale Änderung: Das Land weicht die Kontaktbeschränkungen deutlich auf. Statt wie bisher mit maximal einem Menschen abseits des eigenen Haushalts dürfen die Sachsen-Anhalter von Montag an sogar zu fünft zusammensein. Das erlaubt zahlreiche Lockerungen, etwa beim Vereinssport, aber auch bei Bildungsangeboten. Gastronomen können nach jetzigem Plan eine Wiedereröffnung für den 22. Mai vorbereiten.

Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) begründet die Lockerungen damit, dass Sachsen-Anhalt vergleichsweise wenige Nachweise mit dem neuartigen Coronavirus hat. Zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern hat es die wenigsten Fälle. Bis Sonntagmittag waren 1579 Infektionen registriert und damit zwei mehr als noch am Samstag. Zuletzt kamen von Tag zu Tag mehrfach weniger als 20 neue dazu.

Das Land erntet für sein Vorgehen auch Kritik. "Sachsen-Anhalt hat jetzt etwas losgetreten, was wir hoffentlich wieder einfangen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonntag in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Das Virus mache nicht an Landesgrenzen halt. "Sachsen-Anhalt würde auch den anderen Kollegen nichts Gutes tun, wenn die Lockerungen dort zu einer großen Infektionswelle führen", kritisierte er. In einer Videokonferenz mit dem Kanzleramt am Donnerstag sei noch kein Wort über die Lockerungen in Sachsen-Anhalt gesagt worden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz bezeichnete Sachsen-Anhalts Vorgehen als "ein bisschen befremdlich".

Ministerpräsident Hasleoff mahnte die Sachsen-Anhalter, sich an die Regeln zu halten: "Die Pandemie ist nicht überwunden. Daher bitte ich alle Menschen in unserem Land: Halten Sie sich weiter an bestehende Auflagen." Die Änderungen sind in einer 22-seitigen Verordnung festgehalten. Sie tritt am 4. Mai in Kraft und gilt bis 27. Mai. Was ist geplant?

KONTAKTVERBOTE: Wie angekündigt lockern die Nachbarländer Sachsen und Sachsen-Anhalt die Kontaktsperren. In Sachsen-Anhalt können sich von Montag an Gruppen von bis zu fünf Menschen - bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern - treffen, auch wenn sie nicht unter einem Dach wohnen oder direkt miteinander verwandt sind. So sei es möglich, dass Großeltern wieder ihre Enkelkinder treffen könnten, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

Fünf heiße aber eben auch genau fünf. Eine fünfköpfige oder größere Familie könne keinen weiteren Besuch einladen. "Mehrere Hausstände dürfen nicht zusammen, sonst wird es eine Fete", ergänzte Haseloff. Seit dem 23. März hatten die weitgehenden Kontaktsperren gegolten. Feiern und Grillen an öffentlichen Plätzen bleibt verboten. Triftige Gründe zum Verlassen der Wohnung brauchen die Sachsen-Anhalter nicht mehr. In Sachsen darf man sich ab Montag mit Menschen aus dem eigenen Haushalt, dem Partner oder der Partnerin sowie mit einem weiteren Menschen und dessen Partner oder Partnerin draußen treffen.

FRISEURE UND CO: Schon seit zwei Wochen können sich Friseure - und Frisierbedürftige - Hoffnung machen, dass die Salons wieder öffnen, ab Montag wird diese Ankündigung wahr. Neben den Haarstylisten dürfen auch Kosmetiksalons sowie Nagel- und Fußpflege wieder öffnen, wie Grimm-Benne ankündigte. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Unternehmen die geltenden Schutzstandards einhalten können. Das heißt auch: Mundschutzpflicht für Friseurinnen ebenso wie für die Kunden.

GROSSE GESCHÄFTE: Sachsen-Anhalt kippt die extrem umstrittene Regelung, dass große Geschäfte prinzipiell nicht öffnen dürfen, wenn sie keine Baumärkte, Supermärkte, Drogerien oder Buchläden sind. "Wir öffnen jetzt alle Geschäfte und Läden, egal welchen Warensortiments", sagte Grimm-Benne. Voraussetzung ist, dass der Zugang begrenzt und die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Auf einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern darf sich ein Kunde je 10 Quadratmeter aufhalten, darüber hinaus muss es pro Kunden 20 Quadratmeter Platz geben. Die Regelung gilt ab Montag.

GASTRONOMIE: Die Landesregierung stellt für die Gastronomie den 22. Mai als Öffnungstag in Aussicht. Das ist der Tag genau nach Himmelfahrt. Am Feiertag selbst gebe es zu viele Rituale - wie Feierlichkeiten - die in der Vergangenheit zu größeren Ausbrüchen des Coronavirus in anderen Regionen geführt hätten, begründete Haseloff die Terminwahl. Voraussetzungen gibt es einige: Die Infektionszahlen müssen trotz der jetzt beschlossenen Öffnungen und ausgeweiteter Tests niedrig bleiben, hohe Schutzstandards garantiert werden - und die Nachbarbundesländer zu Öffnungen im gleichen Zeitraum bereit sein, zählte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) auf. Dafür könnte neben Außen- auch die Innengastronomie mit Auflagen wieder öffnen dürfen. Details will das Kabinett am Dienstag diskutieren.

TOURISMUS: Für die Hotellerie gibt es hingegen noch keine Öffnungsperspektive. Busreisen bleiben ebenso untersagt wie touristische Übernachtungen und touristische Tagesausflüge aus anderen Bundesländern. Auch Großveranstaltungen bleiben bis 31. August untersagt.

SPORT: Sachsen-Anhalt lässt Trainings in den Vereinen wieder zu, aber unter strengen Voraussetzungen. Sport ist nur im Freien und in Gruppen von maximal 5 Menschen erlaubt, ein Kontakt muss ausgeschlossen sein. Wettkämpfe bleiben verboten - Umkleidekabinen, Sportgaststätten und ähnliches gesperrt, Zuschauer sind verboten. Damit folgt man Empfehlungen der Sportministerkonferenz, wie Innen- und Sportminister Holger Stahlknecht (CDU) sagte. Einen konkreten Katalog wieder erlaubter Sportarten legt das Land nicht fest. Neben Beispielen wie Reiten, Tischtennis, Tennis, Leichtathletik und Rudern ist laut Stahlknecht auch Fußball-Training in Kleingruppen möglich - wenn Abstand gehalten wird.

FREIBÄDER: Schwimmen und Planschen in Schwimmhallen und Freibädern bleibt verboten. Laut Gesundheitsministerin Grimm-Benne wird aber nach einer Lösung gesucht, um die Freibadsaison - etwas später als gewöhnlich - starten lassen zu können.

SPIELPLÄTZE: Vom 8. Mai an dürfen Spielplätze in Sachsen-Anhalt wieder öffnen. Sie sind seit Mitte März gesperrt. Welche Anlagen Familien wieder öffnen dürfen, entscheiden aber jeweils die Kommunen selbst. Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) kündigte am Wochenende eine Allgemeinverfügung an, mit der alle Spielplätze wieder betreten werden können. Er appellierte zugleich an Eltern, überfüllte Spielplätze zu meiden und die Hygieneregeln einzuhalten.

SCHULEN: Erstmals seit dem 16. März öffnen in Sachsen-Anhalt auch die Grundschulen wieder ihre Pforten für Unterricht. Die Viertklässler kehren am Montag zurück. An den weiterführenden Schulen werden die Jugendlichen erwartet, die im kommenden Jahr Abschluss machen. Beide Klassenstufen sollen von nun an regelmäßig mit abwechselndem Präsenzunterricht und Aufgaben für zuhause unterrichtet werden. Am 6. Mai folgen die Gymnasiasten, die 2022 Abitur machen.

KITAS: Von Montag an können landesweit alle Alleinerziehenden ihre Kinder in den eigentlich geschlossenen Kitas betreuen lassen. Das war zuletzt nur in Magdeburg und Halle möglich. Zudem wird der Kreis der Familien erweitert, die Anspruch auf einen Platz haben: Neben den bisherigen systemrelevanten Berufen kommen jetzt jene Eltern dazu, die in den Branchen arbeiten, die wieder öffnen dürfen. Darüber hinaus will Sachsen-Anhalt im Mai für all jene Familien die Elternbeiträge übernehmen, die die Kitabetreuung nicht nutzen.

KULTUR- UND FREIZEIT: Die Zoos sind schon seit einer Woche wieder auf, am Montag folgen weitere Freizeitmöglichkeiten. Mit strengen Auflagen zu Mindestabstand, Besucherbegrenzung und Hygiene dürfen die Museen im Land wieder öffnen, ebenso Bibliotheken und Archive. "Lichtspielhäuser und Kinos können wir noch nicht öffnen", sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU).

SCHULISCHE ANGEBOTE: Prinzipiell bleiben Musik- und Volkshochschulen sowie ähnliche Bildungseinrichtungen weiterhin geschlossen. Aufgrund der gelockerten Kontaktregeln werden aber Einzelunterricht und Formate mit Gruppen von bis zu fünf Menschen erlaubt. Gesangsunterricht und Unterricht mit Blasinstrumenten seien zunächst ausgenommen, weil eine Verbreitung des Virus auch bei Abstand nicht ausgeschlossen werden könne, argumentierte Robra.

MUNDSCHUTZPFLICHT: Die Mundschutzpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr bleibt bestehen. Ausgenommen werden Kinder unter sechs Jahren, Gehörlose, Schwerhörige und deren Begleiter sowie Menschen, für die das Tragen wegen Behinderungen, Schwangerschaft oder schwerer Einschränkungen unzumutbar wäre. Bußgelder soll es für Mundschutzverweigerer weiterhin nicht geben. Läden und Nahverkehrsanbieter sollen Verweigerern den Zutritt verwehren.

GOTTESDIENSTE: Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen dürfen wieder stattfinden. Konkrete Vorgaben macht das Land nicht. Es liege in der Verantwortung der Religionsgemeinschaften, die Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen, sagte Regierungschef Haseloff.

BESUCHSVERBOTE: In Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen gilt wegen des Coronavirus seit Wochen ein strenges Besuchsverbot. Für die Alten- und Pflegeheime wird es ab 11. Mai gelockert, wie Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) ankündigte. Ein Besucher pro Tag sei für eine Stunde erlaubt. Die Gäste müssten einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der vom Heim gestellt werde. Für Krankenhäuser bleibt das Besuchsverbot bestehen.

