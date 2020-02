Magdeburg (dpa/sa) - Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Burkhard John, stellen heute (9.30 Uhr) ihren Plan für die Einführung der sogenannten Landarztquote vor. 20 der 400 Medizin-Studienplätze in Magdeburg und Halle will das Land ab dem Wintersemester für werdende Landärzte reservieren. Wer einen dieser Plätze bekommt, verpflichtet sich, nach dem Studium mindestens zehn Jahre in ländlichen Gegenden zu praktizieren.

Ab Mitte Februar können sich die ersten Interessierten bewerben. Am Donnerstag wollen Grimm-Benne und John das Bewerbungsverfahren und die Auswahlkriterien erläutern. In Sachsen-Anhalt ist die Versorgung mit Hausärzten auf dem Land besonders schlecht: Pro 100 000 Einwohner gab es hier laut Bundesarztregister mit Stand Ende 2018 nur 65 Ärzte. Das sind acht weniger als in Mecklenburg-Vorpommern und fünf weniger als in Thüringen. Als erstes Land hat Nordrhein-Westfalen die Quote bereits eingeführt, in Bayern soll sie zum Wintersemester kommen.