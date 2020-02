Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt bietet angehenden Medizinern, die sich zur Arbeit in ländlichen Gegenden verpflichten, ab sofort einen Sonderweg ins Medizinstudium: 20 der rund 400 Studienplätze für Medizin an den Unis in Magdeburg und Halle sind ab sofort jährlich für werdende Landärzte reserviert und werden nach anderen Kriterien vergeben, als bisher für das Medizinstudium üblich. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Burkhard John, stellten am Donnerstag die Auswahlkriterien vor.

So sollen die Bewerber nach einem Punktesystem bewertet werden. Die Abinote, bislang die höchste Hürde auf dem Weg in ein Medizinstudium, soll nur zu 10 Prozent in die Punktevergabe eingehen. 40 Prozent der Punkte werden für Berufserfahrung im medizinischen Bereich vergeben, die restlichen 50 Prozent nach einem speziellen, fünfstündigen Test.

Die ersten Plätze vergibt das Land für das kommende Wintersemester. Interessierte können sich bis zum 31. März auf einem Onlineportal bewerben. Wer einen Platz über die sogenannte Landarztquote bekommt, muss nach Abschluss seiner Ausbildung mindestens zehn Jahre in ländlichen Gegenden mit geringer Hausarzt-Dichte praktizieren. In Sachsen-Anhalt fehlen laut kassenärztlicher Vereinigung derzeit etwa 295 Hausärzte. Bis 2032 könnte sich die Zahl demnach fast verdoppeln.

