Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Landesregierung will neue Kredite aufnehmen, um in den kommenden Jahren die Folgen der Corona-Pandemie zu finanzieren. Das Geld soll zweckgebunden in einem Sondertopf landen und unter anderem in die Krankenhaus-Landschaft, Digitalisierungsprojekte oder Schulausstattung investiert werden, wie Finanzminister Michael Richter (CDU) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das schwarz-rot-grüne Kabinett habe bereits grünes Licht für die Einrichtung eines Sondervermögens gegeben.

Wie viel Geld dort zurückgelegt werden soll, ließ Richter zunächst offen. Die Ministerien sollen melden, in welchen Bereichen sich durch die Corona-Krise besonderer Handlungsbedarf ergeben habe. Die Schuldenbremse im Grundgesetz erlaubt nur noch in Ausnahmen die Aufnahme von Krediten. Die Corona-Pandemie ist als Notlage eine solche Ausnahme. Sachsen-Anhalt hat bisher nur im Frühjahr 2020 einen Nachtragshaushalt aufgelegt, um die Folgen der Corona-Pandemie mitzufinanzieren. Der Topf ist noch nicht ausgeschöpft.