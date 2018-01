Ein Justizvollzugsbeamter öffnet in der JVA in Burg die Tür eines Haftraumes. Foto: Jens Wolf/Archiv Jens Wolf

Magdeburg (dpa/sa) - Mit einer Kampagne wirbt Sachsen-Anhalt um Nachwuchs für den Justizvollzug. "In den nächsten vier Jahren wollen wir bis zu 45 Anwärter pro Jahr einstellen", sagte Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg. In den vorangegangenen Jahren waren es jeweils zwischen 10 und 34 gewesen. Mit Flyern, Plakaten, auf Messen und in sozialen Netzwerken solle nun um Nachwuchs für den Justizvollzug geworben werden. Der Bund der Strafvollzugsbediensteten begrüßte die Initiative. Landeschef Mario Pinkert sagte: "Diese Ansätze sind sehr gut, die hätte ich mir früher gewünscht." Polizei und Bundeswehr hatten zuletzt ebenfalls mit Kampagnen Nachwuchs gesucht.

