Magdeburg (dpa/sa) - Der Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt rät anlässlich der beginnenden Herbstsaison zur Grippeimpfung. Im vergangenen Jahr hätten die Apotheken im Land knapp 786 000 Influenza-Impfdosen abgegeben, teilte der Verband am Freitag in Magdeburg mit. "Damit hat sich fast jeder dritte Sachsen-Anhalter gegen die Grippe impfen lassen", erklärte Verbandsvorsitzender Mathias Arnold. Auch für diese Saison werde mit hohen Impfzahlen gerechnet. "Zumindest haben wir in den Apotheken vorgesorgt und genügend Impfdosen vorbestellt."

Laut Arnold lassen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt immer öfter gegen Infektionskrankheiten impfen. So seien im vergangenen Jahr von den öffentlichen Apotheken fast 1,5 Millionen Impfdosen an die Ärzte geliefert worden. In diesem Jahr sei ein weiterer Anstieg der Zahl der Impfdosen verzeichnet worden. Grund dafür sei der vermehrte Einsatz von Impfungen gegen Windpocken, Humane Papillomaviren (HPV) und die Frühsommer-Meningoenzephalitis.

Die früher nur für Mädchen empfohlene HPV-Impfung sei nun auch für Jungen zwischen 9 und 14 Jahren ein Bestandteil des Leistungskatalogs der Krankenkassen. Der Anstieg der FSME-Impfungen dürfte laut Arnold auf die verstärkte öffentliche Wahrnehmung von Zeckenpopulationen und Erkrankungszahlen im Jahr 2018 zurückzuführen sein.

Mitteilung des Landesapothekerverbandes