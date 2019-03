Magdeburg (dpa/sa) - Im jüngst vorgelegten Konzept zur Zukunft der Stasi-Unterlagen sind aus Sicht von Sachsen-Anhalts Aufarbeitungsbeauftragter Birgit Neumann-Becker noch viele Punkte ungeklärt. Wenn nur noch ein Archivstandort je Bundesland erhalten bleibe, bliebe die Frage, was genau mit den anderen passiere. "Ein ungenutztes Gebäude ist immer eine schwierige Situation", sagte Neumann-Becker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg. "Da fehlt mir ein Konzept."

Die Beauftragte gab auch zu bedenken, dass die Gebäude der ehemaligen Bezirksverwaltungen des Ministeriums für Staatssicherheit historische Orte seien, die erhalten werden müssten. Sie seien Stätten der Repression, heute gebe es regelmäßige Führungen. Es sei zu überlegen, ob sie in das Gedenkstättenkonzept des Bundes übernommen werden könnten.

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, hatte am Mittwoch in Berlin gemeinsam mit dem Chef des Bundesarchivs, Michael Hollmann, das Konzept zur Zukunft der Stasi-Unterlagen vorgestellt. Darüber muss nun der Bundestag entscheiden. Das Archiv gilt als Kernstück der Behörde.