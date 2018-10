Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland Ilse Junkermann. Foto: Britta Pedersen/Archiv Britta Pedersen

Magdeburg (dpa/sa) - Landesbischöfin Ilse Junkermann hat dazu aufgerufen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. "Mit allen Christen gemeinsam sehen wir als evangelische Kirche unsere Verantwortung, für Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft und für weltweite Gerechtigkeit einzutreten", erklärte sie anlässlich des Reformationstages an diesem Mittwoch.

2017 habe ganz Deutschland den Reformationstag groß gefeiert. Nun stehe mit dem 501. Jahrestag des Thesenanschlags durch Martin Luther eine unrunde Zahl im Kalender. Doch der 31. Oktober sei jedes Jahr ein geeignetes Datum, "danach zu fragen woher wir kommen, was gegenwärtig wichtig ist und wie wir unsere Verantwortung für die Zukunft wahrnehmen wollen", betonte sie.

In Sachsen-Anhalt feiern evangelische Christen den Reformationstag mit Gottesdiensten und zahlreichen Veranstaltungen. Der Überlieferung nach hat Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür zur Wittenberger Schlosskirche geschlagen und damit die Reformation in Gang gesetzt.

