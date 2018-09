Halle (dpa/sa) - Eine Ausstellung mit dem Titel "Von A nach O" zeigt in Halle Werke der Porzellan-Designerin und Landeskunstpreisträgerin Barbara Schmidt. Bis zum 30. September ist die Schau in der Kunststiftung Sachsen-Anhalt zu sehen. In einer Mitteilung der Stiftung heißt es, Schmidt habe im Bereich Porzellan und Keramik Werke geschaffen, die in der Designgeschichte Weichen gestellt hätten. Ihre Arbeit für die Firma Kahla wurde mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr erhielt die 1967 in Berlin geborene Künstlerin den Landeskunstpreis.

Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf Schmidts allererstes Service "Aronda" und zeigt den Weg bis zu ihrem letzten Geschirr "O", das die Technik des Origami, des Faltens, einbezieht. Zu sehen sind Einzelstücke aus allen Kollektionen.

Die Schau wird heute eröffnet, erwartet werden dazu unter anderen Kulturminister Rainer Robra (CDU) und der Rektor der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Dieter Hofmann. Schmidt hatte an der Burg studiert.

