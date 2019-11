Es war eine schwere Geburt, doch jetzt hat sich die Landesregierung geeinigt, wie sie in den nächsten zwei Jahren das Geld in Sachsen-Anhalt verteilen will. Doch trotzdem sind immer noch Fragen zum nächsten Doppelhaushalt offen.

Magdeburg (dpa/sa) - Nach monatelangem Ringen und mehrfachen Einsparrunden hat die Landesregierung ihre Ausgabenpläne für die nächsten zwei Jahre verabschiedet. Finanzminister Michael Richter (CDU) stellte die Pläne nach der Verabschiedung am Dienstag in Magdeburg vor. Was genau will die schwarz-rot-grüne Regierung umsetzen, wo spart sie - und welche Fragen sind noch offen?

WAS KOMMT: Die Landesregierung will 2020 und 2021 insgesamt mehr als 24 Milliarden Euro ausgeben. Trotz steigender Steuereinnahmen ist das den Plänen zufolge nur möglich, indem die Rücklagen für schlechte Zeiten fast komplett geleert werden. Fast 600 Millionen Euro sind aus den Reserven eingeplant, 150 Millionen Euro wären dann noch übrig.

Das Land will etwa seine Personalaufstockungen an Schulen, bei der Polizei sowie der Justiz fortsetzen. Werden genügend geeignete Bewerber gefunden, so gibt es zum Ende der Wahlperiode wie geplant 14 500 Vollzeitlehrkräfte sowie 6400 Polizistinnen und Polizisten.

Zudem will die Landesregierung alle Programme mitfinanzieren, über die vom Bund Geld nach Sachsen-Anhalt fließt. Das sind unter anderem Millionenhilfen für die käfergeplagten Waldbesitzer sowie dürregeplagte Landwirte. Auch für die Kohleregionen im Süden Sachsen-Anhalts, die vom geplanten Ausstieg aus der Braunkohle betroffen sind, plant Minister Richter Landesmittel ein.

Nach dem antisemitischen und rechtsextremen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober soll zudem das Personal bei Verfassungsschutz und Landeskriminalamt aufgestockt werden. Auch für bauliche Sicherheitsmaßnahmen an Synagogen ist Geld eingeplant.

Zudem will das Land den Kommunen dabei helfen, den Investitionsstau an ihren Gebäuden und ihrer Infrastruktur abzubauen. 2020 und 2021 soll es jeweils 80 Millionen Euro geben. "Mit der Einführung der Kommunalpauschale können die Kommunen in größerem Umfang als bisher selbst entscheiden, wofür sie Geld ausgeben", so der Finanzminister.

WAS FEHLT: Die Regierung ist von früheren Plänen zurückgerudert, die Ausgabenwünsche mit einer Erhöhung der Grunderwerbsteuer zu finanzieren. Sie ist beim Kauf von Immobilien fällig und sollte von 5,0 auf 6,5 Prozent steigen. Dagegen protestierten die Abgeordneten von CDU, SPD und Grünen so vehement, dass die Landesregierung nun einen Entwurf ohne Steuererhöhung vorlegte.

Ohne diese Einnahmequelle sowie wegen pessimistischerer Einschätzungen der Steuerschätzer sammelte der Finanzminister noch einmal 150 Millionen Euro ein. Das Geld sei an vielen Stellen gespart worden, sagte Richter. Als Beispiel nannte er den Personalhaushalt. Zudem soll die schon lange geplante und bereits mehrfach verzögerte Abschiebehaft im früheren Gefängnis von Dessau-Roßlau jetzt frühestens 2022 gebaut werden.

Die Finanzexpertin der oppositionellen Linken, Kristin Heiß, vermisst insgesamt eine klare Linie und Prioritäten. "Mit dem Gießkannenprinzip wird überall ein bisschen hingegeben und das ganze wirkt zusammengestückelt", kritisierte sie.

WAS IST NOCH UNKLAR: Einige Wünsche der Abgeordneten sind im Haushaltsentwurf der Regierung nicht berücksichtigt. So wurde wenige Stunden vor der Verabschiedung im Kabinett bekannt, dass mit der CDU jetzt auch der letzte Regierungspartner im Landtag die umstrittenen Straßenausbaubeiträge für Anlieger abschaffen will. Das könnte Schätzungen zufolge 40 Millionen Euro im Jahr kosten.

Auch das von der SPD sowie Wirtschaftsvertretern seit Jahren vehement geforderte verbilligte Nahverkehrsticket für Auszubildende ist nicht dabei. Es soll lediglich der Kreis der Azubis erweitert werden, die über einen Topf des Bildungsministeriums Fahrtkosten zur Berufsschule sowie Unterbringungskosten im Internat zurückbekommen können.

SPD-Chef Burkhard Lischka kündigte an, das seine Partei das in den endgültigen Haushaltsverhandlungen im Landtag korrigieren will. Das Azubiticket sei eine Frage sozialer Verantwortung, erklärte er.

Der Haushalt ist das höchste Recht des Landtags. Die Abgeordneten haben daher in den nächsten Wochen das letzte Wort und können Geld noch anders verteilen - oder eine Rolle rückwärts machen und die Projekte doch mit einer Erhöhung der Grunderwerbsteuer finanzieren. Woher das Geld für Azubiticket und das Aus der Straßenausbaubeiträge kommen soll, ist bisher ungeklärt. Offen ist auch, ab wann Sachsen-Anhalt überhaupt einen neuen Haushalt hat. Die Verhandlungen werden sich auf jeden Fall bis ins nächste Jahr ziehen.

Auch die Rettung der angeschlagenen Norddeutschen Landesbank (NordLB) findet sich noch nicht in den Haushaltsplänen. Sachsen-Anhalt will sich als Miteigentümerin mit 198 Millionen Euro an einem 3,6 Milliarden schweren Rettungspaket beteiligen - aber erst, wenn die EU-Kommission geprüft hat, ob die Hilfe nicht gegen Wettbewerbsrecht verstößt. Gibt es grünes Licht, will Finanzminister Richter den Abgeordneten einen Nachtragshaushalt vorlegen.