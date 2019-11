Magdeburg (dpa/sa) - Der Landesschülerrat hat eine Online-Petition für Geschichtsleistungskurse gestartet. Das Bildungsministerium benachteilige Schülerinnen und Schüler mit Interesse für Gesellschaftswissenschaften, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung. Zudem werde das Fach Geschichte abgewertet. Seit diesem Schuljahr ist eine neue Oberstufenverordnung in Kraft, wonach Grund- und Leistungskurse wieder eingeführt wurden. Leistungskurse können aber nur in Mathematik, Deutsch, einer Fremdsprache und einer Naturwissenschaft belegt werden.

Homepage Landesschülerrat