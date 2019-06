Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sterben besonders viele Menschen an einem Herzinfarkt - eine Aufklärungskampagne rückt jetzt die Erste Hilfe in solchen Notfällen in den Fokus. Unter dem Motto "Trau dich - Hilf wiederbeleben" gehe es bei der zweiten Herzwoche zwischen dem 17. und 22. Juni um Reanimation, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Magdeburg mit. Viele Menschen wüssten nicht, wie sie im Notfall eines Herzinfarktes reagieren müssten. Nur eine sofortige Herzdruckmassage könne die bewusstlose Person retten, denn beim plötzlichen Herzstillstand sterbe der Patient in der Regel nach zehn Minuten.

In der Herzwoche sind medizinische Vorträge, Messungen von Blutdruck, Plus und Blutzucker und Veranstaltungen in Krankenhäusern geplant. 21 Kliniken hätten bereits zugesagt, erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Im gesamten Land sind demnach 65 Vorträge zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen geplant. Fast 600 Apotheken legen Infomaterial bereit. Moderierte Veranstaltungen gibt es auf den Marktplätzen in Halle (19. Juni) und Magdeburg (18. Juni) sowie in Osterburg (20. Juni).

Im vergangenen Jahr hatte Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der Deutschen Herzstiftung die landesweite, mehrjährige Präventionskampagne zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestartet. Hintergrund ist, dass hierzulande im bundesweiten Vergleich nach Brandenburg die meisten Menschen an einem Herzinfarkt sterben. 2014 waren es laut dem Ministerium 97 von 100 000 Einwohnern, 2015 noch 82 und 2016 75 Herzinfarkttote von 100 000 Einwohnern.

