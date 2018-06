Detlef Gürth (CDU) in Magdeburg. Foto: Peter Gercke/Archiv Peter Gercke

Magdeburg (dpa/sa) - Der Landtag wird bei der Bewertung der Akten im Fall Oury Jalloh von zwei juristischen Experten unterstützt. Der Rechtsausschuss benannte die Berater am Freitag offiziell, wie der Vorsitzende des Gremiums, Detlef Gürth (CDU), sagte. Der Rechtsanwalt Jerzy Montag (Grüne) und der ehemalige Generalstaatsanwalt Manfred Nötzel sollen die Akten zum Feuertod des Asylbewerbers sichten und bewerten. Jalloh war vor 13 Jahren bei einem Feuer in einer Gefängniszelle in Dessau gestorben. Bis heute ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Bevor die Arbeit der Experten beginnt, soll noch eine Prüfung der Generalstaatsanwaltschaft abgewartet werden.