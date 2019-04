Magdeburg (dpa/sa) - Die Demonstrationen von Schülern für mehr Klimaschutz erreichen erneut den Landtag. Auf Antrag der Linken diskutieren die Abgeordneten heute über die "Fridays for Future"-Bewegung. Linken-Fraktionschef Thomas Lippmann rief die Schüler dazu auf, sich von der Diskussion um die Verletzung der Schulpflicht nicht einschüchtern zu lassen. Unterschiedliche Zukunftsfragen wie eine intakte Umwelt auf der einen und gute Bildung auf der anderen Seite dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.

In einem weiteren Antrag wollen die Koalitionsfraktionen von CDU, SPD und Grünen den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Blick nehmen. Jeder Haushalt brauche einen schnellen Glasfaseranschluss, sagte Grünen-Politiker Wolfgang Aldag. Vorrangig auf den Ausbau in Gewerbegebieten zu setzen, sei zu wenig. Damit der Glasfaser-Ausbau zu 100 Prozent gefördert werden könne, müsse das Land zusätzlich zu Mitteln des Bundes auch eigenes Geld bereitstellen.