Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hält an seinen Förderschulen fest. Der Landtag in Magdeburg beschloss am Donnerstag mit den Stimmen von CDU, SPD und Grünen ein Konzept zur künftigen Gestaltung dieser Schulen. Die Linke enthielt sich, die AfD stimmte mit Nein. "Förderschulen sind fester und wichtiger Bestandteil unseres Schulsystems. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Inklusion weiterentwickelt wird", sagte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) und zitierte aus dem Koalitionsvertrag.

Hintergrund des Konzepts sei, dass sich trotz bleibenden Zuspruchs zu Förderschulen immer mehr Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf für die anderen Schulformen entscheiden. Das Konzept sieht die Einrichtung von Förderschulklassen an Sekundar-, Gemeinschafts- und Gesamtschulen vor, sagte Tullner. Zudem können künftig Förderschwerpunkte an einem Standort zusammengefasst werden. Förderschulen und andere Schulformen sollten stärker zusammenarbeiten. Ziel ist unter anderem, dass mehr Schüler einen Schulabschluss erreichen. Im bundesweiten Vergleich steht Sachsen-Anhalt dabei schlecht da.

Der Statistik zufolge hatten im Schuljahr 2017/18 gut 15 200 von rund insgesamt 176 000 Schülern im Land einen diagnostizierten sonderpädagogischen Förderbedarf. Knapp 9900 von ihnen wurden an Förderschulen unterrichtet, etwa 5300 im gemeinsamen Unterricht und damit 35,1 Prozent. Fünf Jahre zuvor waren es der Statistik zufolge noch rund 25 Prozent von landesweit etwa 15 000 Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf.

Tagesordnung der Landtagssitzung

Zeitplan der Landtagssitzung

Antrag Konzept zur zukünftigen Gestaltung von Förderschulen