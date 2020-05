Magdeburg (dpa/sa) - Hat die Landesregierung die Corona-Krise im Griff? Gehen die Lockerungen schnell genug - oder zu schnell? Der Landtag beschäftigt sich heute ab 10.00 Uhr mit der Frage, wie Sachsen-Anhalt durch die Krise kommt. Die Fraktionen von Grünen, Linken und AfD haben das Thema jeweils auf die Tagesordnung gesetzt.

Die Parteien setzten dabei unterschiedliche Schwerpunkte: So warnt die Linke in ihren Anträgen vor einer sozialen Spaltung und fordert Hilfen unter anderem für Soloselbstständige und Studierende. Die Grünen wollen in ihrer Debatte dafür werben, die Krise für einen ökologischen Umbau der Wirtschaft zu nutzen. Die AfD will auch das Krisenmanagement der Bundesregierung diskutieren.

Beginnen soll die Sitzung mit einer Rede von Parlamentspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) zum 75. Jahrestag der Befreiung Deutschlands halten. Zuvor sollen Vertreter des Landtags und der Regierung einen Kranz am Westfriedhof niederlegen. Außerdem stehen die Straßenausbaubeiträge auf der Tagesordnung.