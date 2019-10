Halle (dpa/sa) - Nach Ansicht des rot-rot-grünen Oberbürgermeisterkandidaten Hendrik Lange (Linke) muss die Sicherheitslage für mittlere Großstädte wie Halle neu bewertet werden. "Diese Großstädte sind nicht immer in dem Fokus für solche Sicherheitslagen, wie es sein müsste", sagte er am Sonntagabend im Stadthaus in Halle. Dies müsse gemeinsam mit dem Land Sachsen-Anhalt entsprechend bewertet werden.

Am 9. Oktober hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in eine mit mehr als 50 Gläubigen besetzte Synagoge einzudringen. Als das misslang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin und kurz darauf einen 20 Jahre alten Mann in einem nahen Dönerimbiss. Ein 27-jähriger Deutscher hat gestanden, die Tat aus antisemitischen und rechtsextremen Motiven begangen zu haben.

Der Landtagsabgeordnete Lange hatte am Sonntag bei der Wahl zum Oberbürgermeister den zweiten Platz hinter Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos) erreicht. Beide werden in zwei Wochen bei einer Stichwahl gegeneinander antreten.

In Deutschland kann der Schutz von Synagogen sehr unterschiedlich ausfallen. Vor großen Synagogen in Berlin, Köln oder München steht praktisch immer Polizei. Für die Sicherheit sind aber in erster Linie die Gemeinden selbst verantwortlich. Dabei werden sie aber oft von der Polizei beraten, in NRW zum Beispiel auch von Experten des Innenministeriums. Auch für Moscheen gibt es Schutzmaßnahmen. Allerdings reichen die Mittel der Polizei bei weitem nicht aus, alle Moscheen und Synagogen zu bewachen.