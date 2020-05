Ein Mitarbeiter der Wasserwacht trägt eine Unterwasserdrohne an das Ufer des Süßen Sees. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Sebastian Willnow

Mit einem Tauchroboter und hochauflösendem 3D-Laser werden am Grund des Süßen Sees bei Halle eine bronzezeitliche Grabanlage und die Reste einer mittelalterlichen Siedlung vermessen. Die neue Technik ist eine Premiere und bietet neue Möglichkeiten.

Seegebiet Mansfelder Land (dpa/sa) - Mit einem hochauflösenden Unterwasserlaser werden menschliche Siedlungsstrukturen am Grund des Süßen Sees bei Halle analysiert. "Zum ersten Mal deutschlandweit kommt in der Archäologie ein spezieller 3D-Unterwasserlaser zum Einsatz", sagte Unterwasserarchäologe und Grabungsleiter Sven Thomas am Mittwoch. "Das ist ein Prototyp. Mit dem neuen Gerät können nicht nur einzelne Bauten sondern komplette Strukturen erfasst werden. Der Laser vermisst millimetergenau unter Wasser und erzeugt gestochen scharfe räumliche Bilder."

Im Mittelpunkt stehen eine über 3000 Jahre alte bronzezeitliche Grabanlage und die Reste einer mittelalterlichen Siedlung aus dem 11. bis 15. Jahrhundert. "Der Laser ist auf einem Tauchroboter montiert und wird immer nachts eingesetzt, weil dann die Technik am leistungsfähigsten ist", sagte Thomas. "Wenn alles gut läuft, sollen auch neue entdeckte Unterwasser-Felsformationen vermessen werden."

In den letzten beiden Jahren hatten die Archäologen des Landesmuseums Halle den Seegrund mit einer Unterwasserdrohne erkundet und die Strukturen entdeckt. "Allerdings konnten Taucher die Anlagen bei den schwierigen Sichtbedingungen im See kaum erfassen", sagte Thomas. Sie bargen unteranderem Keramikschalen aus dem 11.-15. Jahrhundert und einen Hand-Mühlstein vom Seegrund. Die Archäologen gehen davon aus, dass der See vor rund 3000 Jahren fast ausgetrocknet war und sich im 15. Jahrhundert mit Wasser füllte.

Der 250 Hektar große Süße See liegt etwa 20 Kilometer westlich von Halle. Den Seegrund bedecken Sedimente mit einer Stärke von teilweise mehr als 8 Metern. Die Sichtweite für Taucher beträgt im Einsatzfall kaum mehr als einen halben bis ganzen Meter.

An dem Pilotprojekt beteiligen sich das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB), das kanadische Unternehmen "kraken robotics" mit einem Sitz in Bremen sowie die Wasserwacht Halle.

