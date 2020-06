Magdeburg (dpa/sa) - Auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover ist ein Lastwagen kurz hinter der Anschlussstelle Magdeburg-Rothensee in eine Baustelle gefahren. Der 60 Jahre alte Fahrer sei nach derzeitiger Kenntnis bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Am Fahrzeug ist ein Totalschaden entstanden, zudem lief Kraftstoff aus. Bergung- und Reinigung dauerten bis zum Morgen an. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf mindestens 40 000 Euro.