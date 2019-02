Leipzig (dpa) - Die auch mit Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vertretene Landesbank Baden-Württemberg hat 2018 ihr Konzernergebnis vor Steuern um 8,4 Prozent auf 558 Millionen Euro erhöht. Am Donnerstag bilanzierte die LBBW ein deutliches Wachstum des Kundengeschäftes vor allem bei Finanzierungen für Unternehmen und Immobilien. Das Ergebnis nach Steuern beträgt 420 Millionen Euro (2017: 419). Der Hauptversammlung soll nun eine Ausschüttung in Höhe von 250 Millionen Euro vorgeschlagen werden.

Die LBBW ist in Ostdeutschland in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Erfurt, Halle und Magdeburg präsent. Die Region Ost sei für den LBBW-Konzern ein zentraler Wachstumsmarkt, hieß es. "Der Marktantritt der LBBW als mittelständische Universalbank hat sich in der Region Ost bewährt", erklärte Regionalvorstand Oliver Fern. Für die Region Ost werden keine eigenen Geschäftszahlen veröffentlicht. 2007 hatte die LBBW die ins Trudeln geratene Landesbank Sachsen gekauft.