Bernburg (dpa/sa) - Die Hochschule Anhalt hat ihre Labore für die Lebensmittelforschung am Campus Bernburg-Strenzfeld neu ausgestattet. Damit können Lebensmittel unter aktuellen nationalen wie internationalen Normen geprüft werden, wie die Hochschule mitteilte. Die Besucher können die Labore am Dienstag zur offiziellen Eröffnung besichtigen und selbst Lebensmittel testen. Die Studierenden der Ökotrophologie, die sich mit der Ernährung des Menschen beschäftigen, werden in diesen Laboren künftig forschen. In den separaten Prüfkabinen können Eigenschaften von Lebensmitteln, wie Aussehen, Geruch, Geschmack oder Konsistenz, unter standardisierten Bedingungen geprüft werden. Die Ergebnisse der Forschung sind wichtig für die Entwicklung neuer Produkte oder bei der Qualitätssicherung.

