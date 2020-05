Aschersleben (dpa/sa) - Nach einem Brand eines Schuppens in Aschersleben haben die Rettungskräfte die Leiche eines Mannes gefunden. Die Leiche, die durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen war, wurde im Schutt des völlig niedergebrannten Schuppens entdeckt, wie die Polizei des Salzlandkreises am Mittwoch mitteilte. Das Feuer war am Dienstagnachmittag auf einem Gartengrundstück ausgebrochen. Sowohl die Identität des Mannes als auch die Brandursache sind noch unklar.