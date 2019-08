Magdeburg (dpa) - Matthias Matschke ermittelt an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten zum letzten Mal an der Seite von Claudia Michelsen im "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. Den 50-Jährigen zieht es als Hauptkommissar Dirk Köhler in der Folge "Mörderische Dorfgemeinschaft" hinaus aufs Land. Dort wird in einem Wald ein Auto voller Blut gefunden - beides ist dem Neu-Dofbewohner Jurij Rehberg zuzuordnen. Eine Leiche gibt es allerdings nicht, dafür aber eine Reihe potenzieller Mörder aus der kauzigen Dorfgemeinschaft.

Matschke hatte im August 2018 sein Ende als "Polizeiruf"-Ermittler verkündet. Er war Ende 2015 als Nachfolger von Sylvester Groth ins Magdeburger Team gekommen. Ein neuer Partner für Michelsen wird dem Mitteldeutschen Rundfunk zufolge nicht gesucht, die 50-Jährige ermittele alleine weiter. Ende August werde wieder in Magdeburg gedreht.

Polizeiruf 110: Mörderische Dorfgemeinschaft