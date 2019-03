Magdeburg (dpa/sa) - Die Linke hat die unterschiedlichen Rahmenbedingungen für Pflegefamilien in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen-Anhalt kritisiert. "Es kann doch nicht sein, dass es eine Rolle spielt, in welchem Landkreis ich Pflegekind bin", sagte die familienpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Monika Hohmann, am Mittwoch in Magdeburg. Sie hatte in einer Großen Anfrage an die Landesregierung Zahlen zu Pflegekindern und ihren Familien abgefragt.

Deutlich geworden sei, dass neben den in der Pflegegeldverordnung festgeschriebenen Zahlungen sehr unterschiedlich mit Beihilfen etwa für Urlaube oder Ferienfreizeiten umgegangen werde. So hätten die Kosten für ein Pflegekind im Jerichower Land im Jahr 2017 bei durchschnittlich 8030 Euro gelegen, im Landkreis Wittenberg aber bei 12 000 Euro.

