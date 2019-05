Magdeburg (dpa/sa) - Um weiter Personal halten und guten Unterricht anbieten zu können, benötigen die 21 Musikschulen in Sachsen-Anhalt nach Einschätzung der Linken mehr Geld vom Land. Die Zuschüsse müssten in den kommenden vier Haushaltsjahren um insgesamt zwei Millionen Euro steigen, forderten Linke-Landtagsfraktion und Landesmusikschulverband am Donnerstag in Magdeburg. Ein Antrag zur Anhebung der Förderung liege dem Landtag vor, damit dies bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/2021 berücksichtigt werden könne, sagte der kulturpolitische Sprecher Stefan Gebhardt.

Das Land fördere Musikschulen seit 1998 etwa konstant mit jährlich 3,2 Millionen Euro - parallel seien die Trägerzuschüsse und die Unterrichtsgebühren deutlich gestiegen. "Ein Missverhältnis", sagte Christian Reineke, Geschäftsführer des Musikschullandesverbandes, der dazu auch mit anderen Fraktionen im Gespräch sei. "Wenn die dynamische Beteiligung des Landes weiter ausbleibt, muss man sich notwendigerweise von der Qualität entfernen."

