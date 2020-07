Die Parteien stellen die Weichen für die Landtagswahl 2021. Bei der Linken läuft es auf eine Juristin als Spitzenkandidatin hinaus, die langjährige Politikerfahrung besitzt. Die will keine "One Woman Show".

Magdeburg (dpa/sa) - Eva von Angern (43) soll nach dem Willen des Landesvorstands der Linken in Sachsen-Anhalt Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 6. Juni 2021 werden. Der Landesvorstand sei dem Vorschlag von Parteichef Stefan Gebhardt einstimmig gefolgt, teilte Gebhardt nach einem kleinen Parteitag am Samstag in Magdeburg mit. Der Landesvorstand, die Vorsitzenden der Kreis- und Stadtverbände und Vertreter verschiedener Parteigliederungen wie der Linksjugend Solid hatten neben dem Personalvorschlag auch die Strategie für den Wahlkampf diskutiert.

"Eva steht seit Jahren in der ersten Reihe der Landespolitik", sagte Gebhardt. Die Magdeburger Landtagsabgeordnete werde im Wahlkampf gut ankommen. "Ich bin überzeugt davon, dass wir eine Spitzenkandidatin vorgeschlagen haben, die in der Partei, aber vor allem auch in der Wählerschaft auf breite Zustimmung stoßen wird", sagte der Parteichef der Deutschen Presse-Agentur. "Mit Eva von Angern soll es uns gelingen, einen Politikwechsel in Sachsen-Anhalt voranzutreiben, hin zu mehr Gerechtigkeit und Solidarität."

Von Angern selbst kündigte am Samstag an, Respekt vor der Aufgabe zu haben, aber keine "One Woman Show" zu wollen. "Ich schließe kein Team aus. Dazu werden wir uns in nächster Zeit beraten." Im Wahlkampf wolle sie "niemanden schonen. Wir haben es in der Hand, ob die Erfahrungen der Coronakrise zu mehr sozialem Zusammenhalt oder einer verstärkten sozialen Spaltung führen. Meine Partei und ich werden uns selbstverständlich mit aller Leidenschaft für Ersteres einsetzen. Mit der Landtagswahl 2021 werden für diese Frage die Weichen gestellt." Das große Ziel ist von Angern zufolge klar: "Die Kenia-Koalition ablösen."

Von Angern ist nach eigenen Angaben seit 1. April 1996 Mitglied der Linken. Seit 2002 sitzt sie im Landtag und ist stellvertretende Fraktionschefin. Die Juristin ist in der 16-köpfigen Fraktion zuständig für Rechts- und Gleichstellungspolitik. Sie ist verheiratet, hat drei Söhne und ist ehrenamtliche Vorsitzende des Landesfrauenrates. In den kommenden Monaten wolle von Angern durch die Kreisverbände der Partei touren und sich der Basis vorstellen. Für den 11. Oktober berief der Landesvorstand einen Parteitag ein.

Bei der Landtagswahl 2016 hatte die Linke mit dem heutigen Vize-Präsidenten des Landtags, Wulf Gallert, als Spitzenkandidat mehr als sieben Prozentpunkte verloren und 16,3 Prozent der Stimmen erreicht. Nach der CDU und der AfD stellt die Linke mit 16 Mandaten die drittgrößte Fraktion im Magdeburger Landtag.

