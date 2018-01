Magdeburg/Berlin (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts SPD-Chef Burkhard Lischka hat mit Zurückhaltung auf die Sondierungsergebnisse für eine neue große Koalition im Bund reagiert. Die Ergebnisse lägen auf dem Tisch und er erwarte spannende Debatten, sagte der 52-Jährige am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Landes-SPD steht am Freitag und Samstag ein Parteitag auf dem Programm. Zudem seien alle Mitglieder am Montagabend nach Magdeburg eingeladen, wo der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, die Ergebnisse erklären und Fragen beantworten werde, so Lischka.

Die mehrtägigen Sondierungen waren nach mehreren Tagen in der Nacht zu Freitag zu Ende gegangen. Spitzen von Union und SPD sprachen sich daraufhin für eine weitere große Koalition aus.

SPD-Landeschef Lischka hatte sich hingegen in den vergangenen Wochen mehrfach skeptisch über die Fortsetzung dieses Bündnisses geäußert. Er hatte dabei unter anderem mit den massiven Stimmeneinbußen für alle drei Koalitionsparteien argumentiert und die Tolerierung einer CDU-geführten Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. Am Freitag wollte er sich zu einer neuerlichen GroKo nicht äußern. Das letzte Wort hätten in dieser Frage die SPD-Mitglieder, so der Landeschef.

Ergebnisse der Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD via SPD