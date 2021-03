Burg (dpa/sa) - Ein 43 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in der Nähe von Burg ums Leben gekommen. Der Mann sei in Fahrtrichtung Hannover mit seinem Tanklaster ungebremst auf das Ende eines Staus aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass drei weitere Lkw zusammengeschoben wurden. Der 43-Jährige starb noch an der Unfallstelle, ein weiterer Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die A2 wurde zwischen den Anschlussstellen Burg-Ost und Burg-Zentrum vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Erst nachdem die Einsatzkräfte Entwarnung gegeben hatten, wurde die Autobahn in Richtung Berlin wieder freigegeben. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Hannover sollte bis zur Beendigung der Bergungs- und Aufräumarbeiten voraussichtlich bis in die Abendstunden bestehen bleiben. Weil die Ladung des Tanklasters abgepumpt und umgeladen werden musste, war laut Polizei eine erneute zeitweilige Sperrung der Richtungsfahrbahn Berlin möglich.

