Bahrendorf/Haldensleben (dpa/sa) - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall in der Börde ums Leben gekommen. Der 56-Jährige kam mit seinem Laster am Samstagmorgen auf einer Bundesstraße bei Bahrendorf von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Er sei noch am Unfallort gestorben, sagte ein Polizeisprecher in Haldensleben. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Zuerst hatte MDR Sachsen-Anhalt darüber berichtet.