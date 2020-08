Osterburg (dpa/sa) - Bei Erntearbeiten auf einem Feld in der Nähe von Osterburg (Landkreis Stendal) ist ein Mähdrescher in Flammen geraten. Die Ursache für das Feuer am Samstagmittag war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ersten Schätzungen zufolge entstand an der Maschine ein Schaden von etwa 280 000 Euro. Verletzt wurde niemand.