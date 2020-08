Dähre (dpa/sa) - Beim Löschen eines Stoppelfeld-Brandes im Altmarkkreis Salzwedel ist ein Mann am Freitag verletzt worden, weil der Wind drehte. Der 56-Jährige war herbeigeeilt, um die Flammen einzudämmen - dies gelang dann schließlich der Feuerwehr, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Zunächst war zwischen den Ortschaften Kortenbeck und Hohendolsleben - beide gehören zur Gemeinde Dähre - bei der Getreide-Ernte ein Mähdrescher in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich wohl aufgewirbelter Staub am heißen Motor entzündet, hieß es.

Der Fahrer des Mähdreschers sei schnell auf einen Bereich des Feldes gefahren, der bereits umgebrochen war. Den Brand am Fahrzeug löschte er mit Wasser, das er dabei hatte. Zuvor sei jedoch ein Teil des Stoppelfeldes entflammt.