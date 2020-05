Halle (dpa/sa) - Ein Sicherheitsmann in einem Supermarkt ist geschlagen und getreten worden, nachdem er zwei Männer auf ihren fehlenden Mundschutz hingewiesen hat. Daraufhin habe er plötzlich einen Faustschlag verpasst bekommen. "Als ein Zeuge dem Geschädigten zu Hilfe kam, entfernten sich die Schläger vom Ort des Geschehens", heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Sonntag. Das 32 Jahre alte Opfer wurde verletzt und im Krankenhaus behandelt. Zu dem Vorfall kam es den Angaben zufolge Samstagabend in Halle-Trotha.

Pressemitteilung