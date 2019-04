Stendal (dpa/sa) - Tanzende Männer in Kostümen treten am Samstag (18.00 Uhr) in Stendal zu einem besonderen Wettstreit an: Die männlichen Funkenmariechen und ihre Garden messen sich zum 13. Mal bei der Landesmeisterschaft in den karnevalistischen Tänzen der Männerballette.

Neben einem Landesmeistertitel werden auch Titel in anderen Kategorien vergeben - niemand geht leer aus. Gastgeber ist der Wahrburger Carneval Club. Der Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt zählt eigenen Angaben zufolge derzeit 190 Vereine mit rund 17 200 aktiven Karnevalisten.

Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt