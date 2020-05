Magdeburg (dpa/sa) - Wochenlang mussten Parksünder auf Magdeburgs Straßen wenig befürchten, weil das Ordnungsamt die Corona-Regeln kontrollierte. Doch jetzt wechseln die Prioritäten wieder: In der Landeshauptstadt wollen die Ordnungshüter ab sofort wieder verstärkt den Verkehr überwachen. Das kündigte die Stadtverwaltung am Freitagabend an. Dabei gehe es sowohl um Tempoverstöße als auch um Falschparker und Autofahrer ohne Parkschein.

Die Stadt verwies darauf, dass seit Ende April ein neuer Bußgeldkatalog gelte und viele Verstöße teurer seien. Das Ordnungsamt hatte Mitte März seine Kräfte darauf konzentriert, die Einhaltung der geltenden Corona-Beschränkungen zu kontrollieren. Da jetzt viele Regeln deutlich gelockert seien, könne die Behörde vermehrt ihre üblichen Aufgaben wahrnehmen, teilte die Stadtverwaltung mit.